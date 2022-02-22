Москва, , 07:06 — REGNUM Гипотетическая заморозка российских активов американскими властями может обернуться большими проблемами для западных экономик. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 февраля заявил профессор департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Сергей Ануреев. Так он прокомментировал планы властей США подвергнуть санкционному давлению банковскую систему России.

Деньги в банке 401(K) 2012

«Пока не звучат угрозы заморозки российских валютных резервов, которые в комбинации с санкциями против крупнейших банков могут более серьезно тряхнуть российскую экономику, — сказал Ануреев. — Однако гипотетическая заморозка российских валютных резервов насторожит многие другие страны с большими резервами. Такая заморозка может запустить повторение сценария Шарля де Голля, требования которого по возврату французского золота из США стало триггером краха бреттон-вудской валютной системы».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ануреев рассказал, чем РФ могла бы ответить на запрет США обрабатывать транзакции российских банков.

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