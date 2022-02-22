Пермь, 22 февраля, 2022, 07:05 — ИА Регнум. Пермский край в ближайшее время ожидает прибытие 500 человек, которые вынужденно покидают Донбасс. Тема помощи беженцам обсуждалась на заседании Совета глав муниципальных образований Прикамья под председательством губернатора Дмитрия Махонина, сообщает пресс-служба краевого правительства.

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«Наша основная задача — обеспечить достойный прием, чтобы люди ни в чем не нуждались. У региона есть опыт создания комфортных условий для переселенцев: часть граждан, прибывших с территории Украины в 2014—2015 годы, проживают и трудятся здесь до сих пор», — подчеркнул глава Пермского края.

Ожидается, что среди 500 беженцев будут в основном дети и женщины. Для них на территории Перми и Пермского района организованы пункты временного размещения (ПВР), которые созданы преимущественно в санаториях и детских оздоровительных лагерях. Они обеспечены пищеблоками, местами для отдыха и всем, что требуется для проживания. В дальнейшем при необходимости ПВРы могут быть развернуты в Березниках и Бардымском муниципальном округе.