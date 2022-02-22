Лондон, 22 февраля, 2022, 07:04 — ИА Регнум. Выявление у эсминца HMS Diamond ВМС Великобритании «технического дефекта» вынудило британские власти перенести отправку корабля в Средиземное море. Об этом со ссылкой на представителя оборонного ведомства страны вечером 21 февраля сообщает агентство PA .

HMS Diamond

источник агентства PA «HMS Diamond продолжает подготовку к выполнению запланированных операционных задач в соответствии с ранее озвученными заявлениями, в том числе устраняются мелкие неисправности».

Отмечается, что 17 февраля эсминец должен был отправиться в Средиземноморье для демонстрации силы флота Соединённого Королевства на фоне роста напряжённости между Россией и западными странами. Первоначально выход корабля в море отложили из-за обрушившегося на Великобританию шторма. Позднее задержку вызвали выявленные технические неполадки.

По данным источника, сейчас выход эсминца HMS Diamond запланирован на 23 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, Великобритания намерена усилить военное присутствие в Эстонии и на севере Европы, а также изучает возможность направить на юго-восток континента дополнительные боевые корабли и самолёты.