Москва, 22 февраля, 2022, 07:04 — ИА Регнум. Если США действительно запретят своим финансовым организациям обрабатывать транзакции российских банков, то РФ может ответить на это заморозкой выплат нерезидентам по дивидендам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 февраля заявил профессор департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Сергей Ануреев.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

«Небольшие размеры банковского сектора России относительно ВВП в сравнении со странами Большой семерки, а также большие накопленные валютные резервы делают гипотетический негатив от банковских санкций умеренным, — сказал Ануреев. — В связи с этим можно вспомнить кризис доверия 2004 года, когда банки испытали набеги вкладчиков и несколько средних по размерам банков потеряли платежеспособность. Но затем вкладчики-паникеры расстраивались из-за потерь процентов от досрочного снятия вкладов. Повышение ключевой ставки Банка России и ставок по вкладам делает гипотетические потери паникеров еще больше».

Более того, как полагает Ануреев, ответные меры России по заморозке выплат нерезидентам по дивидендам или выводу денег с фондового рынка вполне «могут аукнуться самим европейским и американским банкам».

«Зачем и, главное, как Сбербанку выплачивать рекордные дивиденды американским акционерам, владеющим 42% акций, если Сбербанку запретят валютные расчеты?» — поинтересовался экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ануреев объяснил, как США и Западная Европа хотят решить свои проблемы с помощью санкционного давления.