Москва, , 07:01 — REGNUM У стран Западной Европы и США очень много экономических проблем, и для их решения они могут использовать санкции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 февраля заявил профессор департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Сергей Ануреев. Так он прокомментировал планы американской администрации запретить банкам США обрабатывать транзакции российских банков.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

«В США и странах Западной Европы накоплены внушительные экономические диспропорции, включая огромный государственный долг, пузырь на рынке акций, перегрев рынка недвижимости, всплеск инфляции, хронический торговый дефицит. Политикам этих стран очень необходимо списать на кого-то эти проблемы как минимум в плане пропаганды, а как максимум в плане санкций и огромных штрафов, — сказал Ануреев. — Вспомним попытки многих американских политиков годичной давности предъявить Китаю штраф в триллионы долларов за происхождение коронавируса».

Как пояснил Ануреев, в официальном арсенале США порядка 35 тем для санкций, и пограничная напряженность с сопредельными странами являются только одной из них.

«Санкции за кибератаки, за диссидентов, за загрязнение окружающей среды, штрафы по линии ВТО или антидемпинговые штрафы, глобальный налог на прибыль Байдена или углеродный налог Евросоюза, атаки международных спекулянтов и финансовые кризисы — все это призвано покрывать структурные проблемы США и ЕС за счет других стран», — пояснил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что при необходимости Россия сможет обойти запреты на работу с американскими банками.

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