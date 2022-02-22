Москва, 22 февраля, 2022, 07:00 — ИА Регнум. Потенциальный спрос на недвижимость в крупных городах и их пригородах в России сохраняется и сохранится еще долго, на это влияют сложившиеся миграционные потоки и понимание недостаточности средней площади и качества жилой недвижимости, в среднем приходящейся на одного жителя. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 февраля заявила доцент кафедры ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости финансового университета при правительстве РФ Юлия Грызенкова.

image4you Жилье

«Но если потенциальный спрос остается высоким, то его платежеспособная часть может уменьшаться, — сказала она. — Это объясняет продолжение роста стоимости недвижимости в части городов и коррекцию рынка в некоторых. В 2022 году такие колебания будут повторяться, если серьезно не изменятся ситуация в российской экономике и течении пандемии. Например, в курортных Сочи и Севастополе средняя стоимость однокомнатной квартиры уменьшилась на 2−3%, что с учетом бурного роста в 2020—2021 годы вполне ожидаемо. Коррекция связана с продажей неудобных или проблемных объектов, которых много в Сочи, с пониманием невостребованности курортного жилья, эксплуатируемого семьей 1−2 недели в год, желанием зафиксировать прибыль, а также ожиданиями открытия границ».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что в России вырос спрос на «вторичку» и тем самым подтянул за собой рост цен.