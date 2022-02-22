Чебоксары, , 06:59 — REGNUM В Чувашии сформирована рабочая группа, на которую возложены функции по приёму и обеспечению всем необходимым эвакуированных граждан Донбасса. Соответствующее распоряжение, подписанное главой республики 19 февраля, опубликовано на портале органов власти 21 февраля, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Первое заседание рабочей группы в Чувашии по организации приёма и оказания помощи беженцам из Донбасса Cap.ru

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В состав рабочей группы вошли 17 человек. Руководителем назначен вице-премьер — министр здравоохранения Владимир Степанов, его заместителем — министр труда Алена Елизарова.

Также в рабочую группу включили руководителей управлений МЧС, Росгвардии, Роспотребнадзора, МВД, министров образования, экономики, транспорта и финансов, глав администраций Чебоксар и Новочебоксарска и представителей других ведомств.

Рабочая группа будет заниматься оказанием помощи населению, массово эвакуированному из Донецкой и Луганской народных республики. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы возложено на министерство труда и социальной защиты Чувашии.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 февраля Чувашия примет первых эвакуированных граждан из Донбасса.

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