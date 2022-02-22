Москва, 22 февраля, 2022, 06:59 — ИА Регнум. В России обострится конкурентная борьба за телезрителей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 февраля заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. Так он прокомментировал информацию о том, что в России объем рынка платного телевидения в 2021 году вырос всего на 1,5%.

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«В 2021 году рынок платного телевидения поддерживался пандемией и несколькими локдаунами, но в меньшей степени, чем годом ранее, — сказал Цыганов. — Сказалось и насыщение из-за подключений в первый период развития пандемии, и продолжение накопленных ранее тенденций перехода части аудитории платного телевидения на платформу YouTube, затормозившееся, но не прекращенное во время пандемии».

По его словам, сам рынок платного телевидения будет поддерживаться сложившейся аудиторией подписчиков, которые не всегда могут и хотят переключиться на иные услуги или зависят от качества интернет-покрытия, что делает для них спутниковое телевидение пока безальтернативным.

«Есть ценители программ Viasat History, Discovery, многообразия передач о путешествиях, дикой природе, охоте и рыбалке — это явно поддержит спрос. Более или менее успешно будут применяться и различные способы поднятия средней выручки с потребителя», — сказал Цыганов.

Кроме того, он обратил внимание на растущий сегмент — онлайн-кинотеатры и сервисы, которые уже стали производить оригинальный контент и борются за подключение новых зрителей.

«В данном случае конкуренция будет обостряться, а потребитель, получивший ознакомительные или очень бюджетные подписки от 3−4 игроков, навряд ли будет сохранять их все за полную стоимость, — пояснил Цыганов. — В дальнейшем не исключен успех конвергенции сервисов онлайн-кинотеатров и подписки на платные телеканалы, а также предоставление контента из существующей базы производителя на заказ. Эти процессы уже идут».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году в России тарифы на домашний интернет, телевидение и другие услуги проводной связи могут вырасти примерно на 10%.