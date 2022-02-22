Москва, 22 февраля, 2022, 06:58 — ИА Регнум. Тот факт, что в РФ в январе 2022 года выдача кредитов наличными уменьшилась по сравнению с декабрем 2021 года, но выросла в годовом выражении, может говорить о том, что экономика РФ окончательно приспособилась к пандемии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 февраля заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика

«Сравнение с декабрем в части выдачи кредитов не совсем корректное — в предновогодние дни люди кредиты берут чаще. И в целом спрос на кредиты и объемы их выдачи — очень конъюнктурный показатель, сильно зависящий от праздников и настроения потребителей, — сказал Ковригин. — То, что растёт выдача кредитов наличными для экономики, весьма удивительно. В эпоху ужесточения денежно-кредитной политики проценты по кредитам растут, и спрос должен падать. Скорее всего, рост выдачи кредитов наличными связан с окончательным приспособлением российской экономики к пандемии. Мы научились жить с ней и восстановили традиционные формы потребительского поведения».

Напомним, как сообщалось ранее, есть данные, что выдача кредитов наличными в России в январе 2022 года уменьшилась на 20%, если сравнивать с декабрем 2021 года, но выросла больше чем на 25% в годовом выражении.