Владивосток, , 07:10 — REGNUM В детских поликлиниках Приморья и Владивостока расширены инфекционные кабинеты для приема пациентов с симптомами ОРВИ — «Омикрон» у детей проявляется, как правило, на 2−3 день после инфицирования, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

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«По сравнению с предыдущими волнами COVID-19, у несовершеннолетних сильнее выражены симптомы воспаления верхних дыхательных путей, среди них — насморк, першение в горле, повышенная температура, слабость, головная боль и отсутствие аппетита», — сказала главный врач детской поликлиники №5 во Владивостоке Александра Горшкова.

Отмечается, что ежедневно в Приморье выявляется более 1,5 тыс. случаев заражения коронавирусом. Чаще штаммом «Омикрон» заражаются школьники.

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Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке увеличилась стоимость ПЦР-тестирования на коронавирусную инфекцию в частных клиниках.