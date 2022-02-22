Пекин, 22 февраля, 2022, 06:52 — ИА Регнум. Руины первого государственного высшего учебного заведения древнего Китая, построенного в 374 году до н.э., были обнаружены в районе Линьцзы города Цзыбо в провинции Шаньдун на востоке Китая, сообщает 21 февраля агентство Синьхуа.

Археология

Основанная государством Ци в период Сражающихся царств (475−221 до н.э.), Академия Цзися была государственным высшим учебным заведением с множеством функций, таких как исследовательский институт, университет и мозговой центр, и существовала более 150 лет. Строительный комплекс был обнаружен после пятилетних раскопок, а исторические записи подтвердили, что это Академия Цзися.

«Создание Академии Цзися было одной из главных реформ государства Ци, которая заложила основу для новой социальной тенденции большого культурного и интеллектуального расширения в то время. Новое открытие имеет большое значение для проведения дальнейших исследований культуры Ци», — сказал сотрудник провинциального археологического общества Чжэн Тунсю, который также является куратором Музея провинции Шаньдун.

На этом участке были обнаружены четыре ряда фундаментов зданий, площадью около 210 метров с востока на запад в самом широком месте и длиной 190 метров с севера на юг, общей площадью почти 40 000 квадратных метров. Это место соединено с древней столицей Ци, и, по словам археологов, сверху оно выглядит как прямоугольная трапеция.