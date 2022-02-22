Первое древнее высшее учебное заведение Китая найдено в Шаньдуне
Пекин, 22 февраля, 2022, 06:52 — ИА Регнум. Руины первого государственного высшего учебного заведения древнего Китая, построенного в 374 году до н.э., были обнаружены в районе Линьцзы города Цзыбо в провинции Шаньдун на востоке Китая, сообщает 21 февраля агентство Синьхуа.
Основанная государством Ци в период Сражающихся царств (475−221 до н.э.), Академия Цзися была государственным высшим учебным заведением с множеством функций, таких как исследовательский институт, университет и мозговой центр, и существовала более 150 лет. Строительный комплекс был обнаружен после пятилетних раскопок, а исторические записи подтвердили, что это Академия Цзися.
На этом участке были обнаружены четыре ряда фундаментов зданий, площадью около 210 метров с востока на запад в самом широком месте и длиной 190 метров с севера на юг, общей площадью почти 40 000 квадратных метров. Это место соединено с древней столицей Ци, и, по словам археологов, сверху оно выглядит как прямоугольная трапеция.