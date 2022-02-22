Нью-Йорк, США, 22 февраля, 2022, 06:51 — ИА Регнум. Переговоры были названы единственным приемлемым путём для устранения разногласий между сторонами конфликта по ситуации вокруг Украины. Об этом 22 февраля заявила в ходе экстренного заседания Совбеза ООН замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло.

UNSOM Somalia Розмари ДиКарло

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Комментируя признание Россией независимости Луганской и Донецкой Народных Республик, ДиКарло выразила обеспокоенность возможными последствиями данного события «для существующих переговорных рамок». По мнению ДиКарло, в создавшейся ситуации вокруг Украины в «условиях рисков и неопределённостей» стало ещё важнее вести диалог.

Единственным способом устранить существующие разногласия между основными игроками по вопросам урегулирования конфликта на Украине, а также по вопросам безопасности в регионе, ДиКарло назвала переговоры.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Россия в ООН призвала Украину прекратить провоцировать военный конфликт и обстреливать территорию ЛНР и ДНР.