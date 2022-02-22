Тбилиси, , 07:28 — REGNUM Судьи на процессе над бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили частично удолетворили ходатайство его адвокатов об оказании ему всей необходимой медицинской помощи, сообщает 21 февраля грузинский телеканал «Мтавари архи».

Суд

Суд обязал генерального директора специальной пенитенциарной службы Грузии принять все необходимые меры для обеспечения здоровья обвиняемого. Однако в распоряжении суда ничего не сказано о привлечении к процессу лечения независимых медиков, в том числе личного врача третьего президента и врачей из частного медицинского центра «Эмпатия». Суд также потребовал предоставить ему соответствующую информацию относительно мер, уже принятых для обеспечения здоровья Саакашвили.

Напомним, что сам Саакашвили и его адвокаты утверждают, что после перевода в тюрьму города Рустави администрация перестала допускать к бывшему президенту его личного врача.