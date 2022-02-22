Владимирская область, 14 октября, 2014, 16:38 — ИА Регнум. При получении крупной взятки задержан правоохранительными органами исполняющий обязанности главы города Покрова Петушинского района Владимирской области Алексей Бондаренко, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Следственном управлении Следственного комитета по региону 14 октября.

В отношении 45-летнего Бондаренко возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).

По версии следствия, летом 2014 года Бондаренко, являясь первым заместителем главы города Покрова и председателем комитета по управлению муниципальным имуществом, договорился с предпринимателем, заинтересованным в получении разрешительных документов на проведение строительства многоквартирных жилых домов, содействовать в беспрепятственном выполнении муниципальных процедур. За это предприниматель должен был передать чиновнику взятку в четыре миллиона рублей. В июле бизнесмен передал Бондаренко часть денег — миллион рублей.

С начала сентября Бондаренко вступил в должность временно исполняющего обязанности главы Покрова. Уже в начале октября он утвердил градостроительный план, разрешение на строительство комплекса жилых домов.

13 октября он прибыл на встречу с бизнесменом, чтобы получить оставшиеся деньги за «услуги». При получении трех миллионов рублей Бондаренко был задержан.

При обыске в администрации Покрова были изъяты документы, имеющие значение для формирования доказательственной базы. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Как отмечает ИА REGNUM, предшественник Бондаренко на посту главы Покрова Евгений Сас сложил полномочия — после критики со стороны губернатора Светланы Орловой.