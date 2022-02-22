Вашингтон, , 06:49 — REGNUM Ситуация вокруг Украины стала одной их тем телефонного разговора американского госсекретаря Энтони Блинкена и китайского министра иностранных дел Ван И, сообщили в пресс-службе Госдепартамента США.

Энтони Блинкен (сс) U.S. Department of State

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Глава Госдепа подчеркнул необходимость сохранения суверенитета и территориальной целостности Украины. Стороны также затронули вопросы, касающиеся КНДР.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 февраля украинского МИД Дмитрий Кулеба провел телефонные переговоры с Энтони Блинкеном, а также с министрами иностранных дел Канады и Великобритании Мелани Жоли и Лиз Трасс. Он обсудил со своими коллегами ситуацию вокруг Донбасса и санкции, которые Запад намерен ввести против России из-за Украины.

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