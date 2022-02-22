Пекин, , 06:48 — REGNUM Китайские исследователи разработали тип перовскитных солнечных элементов (PSC) с высокой эффективностью преобразования энергии, сообщает 21 февраля агентство Синьхуа.

Солнечные панели

PSC обычно можно разделить на две категории: устройства n-i-p и инвертированные устройства p-i-n. p-i-n PSC могут быть получены при низкой температуре при хорошей стабильности и совместимостью с кристаллической кремниевой ячейкой для достижения разработки многослойной ячейки, сказал профессор Восточно-Китайского педагогического университета (ECNU) Фан Цзюньфэн.

В настоящее время эффективность перовскитных ячеек n-i-p достигла 25%, в то время как максимальная эффективность инвертированных устройств p-i-n остается на уровне 22−23%.

Новые инвертированные p-i-n PSC обеспечивают эффективность преобразования энергии более чем на 24%. Во время работы при освещении в течение 1000 часов при температуре 55 градусов Цельсия и после выдержки в темноте при температуре 85 градусов Цельсия в течение 2200 часов устройства p-i-n сохраняют более 90% этой эффективности, согласно исследовательской статье, недавно опубликованной в журнале Science.

Перовскитовые солнечные элементы считаются одной из наиболее перспективных фотоэлектрических технологий для производства электроэнергии с низкой стоимостью и высокой эффективностью в рамках мировых целей по сокращению выбросов углерода. Новые PSC разработаны исследователями из ECNU и Института технологии материалов и инженерии Нинбо при Китайской академии наук.