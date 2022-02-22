Новосибирск, 22 февраля, 2022, 06:45 — ИА Регнум. Правительство Новосибирской области одобрило новую льготу по компенсации расходов на газификацию. Получить компенсацию смогут участники и инвалиды Великой Отечественной войны, лица, награждённые знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывшие несовершеннолетние узники фашизма, ветераны, родители детей-инвалидов и другие категории граждан, уточнили в администрации региона.

Gazprom.ru Газификация

Отмечается, что компенсация предоставляется однократно в размере 50% фактически понесённых расходов, но не более 35 тысяч рублей.

Проект закона «О предоставлении меры социальной поддержки в виде компенсации расходов, связанных с осуществлением мероприятий по газификации» в ближайшее время будет направлен на рассмотрение в Законодательное собрание региона.