Владивосток, , 06:43 — REGNUM В Приморье ресурсоснабжающие предприятие «Примтеплоэнерго» проводит массовые сокращения работников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Федерации профсоюзов края.

Безработный

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Сообщается, что в филиале КГУП «Примтеплоэнерго» в Арсеньеве с 14 февраля сократили 105 человек: кочегаров, слесарей, машинистов топливоподачи, лаборантов.

А 28 февраля планируется сокращение 85 работников в филиале в Спасске-Дальнем.

Как сообщало ИА REGNUM, система социальной поддержки безработных граждан по факту в России будет сворачиваться, равно как и система пособий по безработице. Для Минтруда такая политика — это не только экономия средств, но и «оптимизация» статистики, заявил политолог Дмитрий Михайличенко.