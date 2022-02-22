Барнаул, , 06:40 — REGNUM Депутаты Алтайского краевого законодательного собрания (АКЗС) на ближайшей сессии рассмотрят поправки в региональный бюджет на 2022 г. Речь идёт о необходимости увеличения зарплаты бюджетникам. Подробности сегодня, 22 февраля, сообщает телеграм-канал алтайского правительства.

Зарплата 40.мвд.рф

На оплату труда всех категорий работников бюджетной сферы из краевого бюджета дополнительно будет направлен 1 миллиард 87 миллионов рублей, в том числе на финансирование краевых учреждений — 364 миллиона рублей, субвенции на дошкольное образование — 202 миллиона рублей, субвенции на школы — 521 миллион рублей.

На 1 миллиард рублей увеличен объем субсидий на зарплату муниципальным образованиям. Общий объем средств на софинансирование оплаты труда муниципалитетам составит 2 миллиарда рублей.

Как рассказал зампред правительства края, министр финансов Данил Ситников, краевой фонд оплаты труда с учетом предложенных изменений составит более 41 миллиарда рублей, что на 16% превышает первоначальный закон о краевом бюджете на 2021 год.

Увеличение коснется категорий работников, подпадающих под действие указов Президента Российской Федерации, а также иных категорий работников бюджетной сферы.

В краевом бюджете на 2022 год предусмотрено увеличение на 15,9% фонда оплаты труда для отдельных категорий работников, подпадающих под действие указов Президента Российской Федерации. Увеличение оплаты труда у неуказных категорий работников бюджетной сферы произойдет дважды в течение 2022 года: на 6,4% с 1 января 2022 года и на 4% с 1 октября 2022 года, общий темп роста зарплаты работников составит 10,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине апреля 2021 года жители одного из самых бедных сибирских регионов узнали, что Алтайским краем руководит далеко не бедный губернатор. Доходы главы региона Виктора Томенко по итогам кризисного 2020 года удвоились, достигнув более 8,5 миллиона рублей. Это лишь немногим меньше, чем задекларировал президент России Владимир Путин (совокупный доход главы государства составил чуть менее 10 млн рублей).

Более того, алтайский губернатор предупредил, что в следующем отчёте сумма доходов увеличится ещё больше: бывший топ-менеджер «Норильникеля» Виктор Томенко заявил, что в начале 2021 года продал некоторые объекты недвижимости в столичном регионе за сумму 31 миллион рублей. Удвоение своих доходов он пояснил продажей автомобиля за четыре миллиона рублей.

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