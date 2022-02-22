Гуйян, Китай, 22 февраля, 2022, 06:40 — ИА Регнум. Провинция Гуйчжоу на юго-западе Китая обдумывает постановление о защите источника воды для ведущего бренда крепкого алкоголя в стране Kweichow Moutai, сообщает провинциальный департамент экологии и окружающей среды, передает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Водка

Водка Moutai изготавливается из воды реки Чишуйхэ, которая также является источником воды для более чем тысячи ликеро-водочных заводов. Постановление направлено на защиту окружающей среды при производстве алкоголя Moutai и содействие развитию отрасли.

Местный климат и растительность совершенно уникальны, что способствует особому вкусу алкогля. Moutai обладает исключительно чистым, мягким ароматом, похожим на соевый соус. Выручка от продаж Kweichow Moutai за первые три квартала 2021 года превысила 74,64 млрд юаней (около $11,81 млрд), увеличившись на 11,05% в годовом исчислении.