Богота, , 06:39 — REGNUM Конституционный суд Колумбии декриминализовал аборты, которые были сделаны не позднее 24-й недели беременности. Принятое 21 февраля решение опубликовано на странице суда в социальной сети Twitter.

Беременность

пресс-служба Конституционного суда Колумбии «Аборт будет наказываться только при его проведении на сроке более 24 недель».

Отмечается, что прерывание беременности на более позднем сроке допускается в случае нежизнеспособности плода, при угрозе жизни матери или изнасиловании. Парламенту и правительству Колумбии рекомендовано в кратчайшие сроки обеспечить реализацию постановления суда.

В Колумбии до настоящего времени аборты допускались только в случае нежизнеспособности плода, при угрозе жизни матери или изнасиловании. Все остальные случаи могли привезти как женщину, так и прервавшего беременность врача, к тюремному заключению на срок до 54 месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект, разрешающий аборты в случае изнасилования, был принят Национальной ассамблеей Эквадора.

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