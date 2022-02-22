Луганск, 22 февраля, 2022, 06:36 — ИА Регнум. В результате обстрелов со стороны военнослужащих Украины было повреждено 14 домовладений на территории Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 22 февраля сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

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При обстреле украинскими боевиками населенного пункта Александровск было повреждено семь жилых строений, расположенных на улице Луганской. Ещё одно строение было повреждено при обстреле в садоводческом кооперативе «Пригородное» в районе памятника «Князь Игорь». В населённом пункте Красный Яр было повреждено три домостроения и хозяйственная постройка, а в населённом пункте Христовое повреждения получили три домовладения.

Более детальная информация о характере повреждений, а также о возможных пострадавших в результате обстрелов уточняется. Обстрелы осуществлялись войсками Украины с применением тяжёлого вооружения, в том числе артиллерийских орудий калибром 122 мм, миномётов калибром 120 мм и 82 мм, крупнокалиберных пулемётов, гранатомётов, стрелкового оружия.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент России Владимир Путин поручил Минобороны России обеспечить поддержание мира в Донецкой и Луганской Народных Республиках вооруженными силами РФ.