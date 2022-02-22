Тбилиси, , 07:06 — REGNUM В тбилисском суде отказались удовлетворить ходайство защитников бывшего президента Михаила Саакашвили, сообщает 21 февраля грузинский телеканал «Мтавари архи».

Уильям Хогарт. Суд. 1758

Адвокаты Саакашвили в начале судебного заседания подали ходатайство о том, чтобы в зале было убрано ограждение, и у них появилась бы возможность сесть рядом с подсудимым. По словам адвокатов, это было необходимо им для полной реализации права на защиту. Однако коллегия судей, состоящая из Нино Элиэшвили, Майи Кокиашвили и Лианы Оркодашвили, не удовлетворила это ходатайство. Судьи объяснили, что они не могут изменить правила, и все должны сидеть в зале именно на тех местах, которые положены им в силу своего статуса. Сообщается, что в начале судебного заседания между прокурором и защитниками произошла словесная перепалка, сопровождаемая громким шумом.