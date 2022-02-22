22 февраля 2022 | Время чтения 4 мин

К черту Олимпиаду, когда в мире творится такое! Китайская сеть переключилась на обсуждение признания Россией ДНР и ЛНР

Цинь Шихуан, , 07:31 — REGNUM 21 февраля президент России Владимир Путин выступил с общенациональным видеообращением, объявив о признании независимыми государствами Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, которые ранее являлись частями Юго-Восточной Украины, но после нацистского госпереворота 2014 года отказались признавать бандеровскую антинародную новую власть, которая принялась искоренять все русское, запрещать говорить на русском языке и приступила к репрессивному подавлению всех несогласных с применением военной техники против собственного народа.

Президент России Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Это историческое событие взорвало китайскую Сеть и затмило собой очень важные для китайцев обсуждения, связанные с Олимпиадой. Сотни тысяч лайков, десятки тысяч комментариев оставили китайские пользователи Сети под соответствующей публикацией, соответствующим постом паблика «Микромир» в социальной сети Sina Weibo.

«Краткое содержание статьи: пока вы спали, сегодня рано утром ситуация на востоке Украины «резко изменилась», — сообщил один из пользователей.

«Двадцать лет политической карьеры не прошли даром для Путина. Последний железный человек старой эпохи в европейском политикуме, он несравним с новобранцами неевропейских стран», — считает другой пользователь

«Не, не так. Россия не хочет воевать, не говоря уже о том, чтобы воевать на своей земле. Соединенные Штаты подстрекали Украину спровоцировать Россию, чтобы втянуть Россию в ловушку. Путин признал, что Украина хотела перенести гражданскую войну на Украине в российско-украинский конфликт. Украина хочет вступить в НАТО, а Россия и Латинская Америка, две независимые республики, выступают в качестве буферной зоны. Это показывает, что Путин не хочет воевать, и ни одна страна по глупости не хочет воевать на своей земле», — заявил Cicici000.

«НАТО нарушило соглашение о нерасширении, расширившись на восток до Украины, Россия не могла дожидаться, когда их пушки встанут у дверей ее дома, Украина проголосовала за Европу и США и отказалась от хороших карт, оставленных Советским Союзом. Их выбор», — заметил «Поездка на необитаемый остров».

Подписание документов о признании Донецкой и Луганской народных республик (сс) Администрация президента России

«Со времен Второй мировой войны негласные правила или молчаливое понимание между великими державами никогда не менялись, то есть в игре между великими державами и должна быть буферная зона, которая должна одновременно сдерживать и принимать на себя конфликт за пределами этих держав, точно так же, как Южный Вьетнам и Северный Вьетнам, Южная Корея, Северная Корея, Восточная Германия и Западная Германия», — заявил «Все хорошие клички дают собаки».

«Восток Украины и Россия всегда были неразрывно связаны, и их признание Россией в том числе объясняется этим как одной из причин», — считает LX.

«В мире нет абсолютных друзей и нет абсолютных врагов, но нельзя отрицать, что Китай очень нуждается в России в нынешней мировой ситуации. Россия также очень нуждается в Китае. Если России не будет, удар будет направлен на Китай», — добавил еще один пользователь.

«Дело не в том, что Россия слишком амбициозна, а в том, что России некуда отступать. НАТО продолжает расширяться на восток. Положение России очень неудобное. Путин ничего не может с этим поделать. Внутреннее давление довольно велико. Некоторое время назад в России ходили слухи, что Путин уйдет в отставку. Хотя это был всего лишь слух, это также был сигнал», — заметил «Жизнь вместе».

Солдаты НАТО NATO North Atlantic Treaty Organization

«С точки зрения Украины, это дело защиты целостности страны, а Россия вмешивается во внутренние дела других стран и разделяет страну. С точки зрения России, ставки более высокие. НАТО нацелено на Советский Союз (Россию), и между НАТО и Россией нет буферной зоны. Это абсолютно неприемлемо для России», — считает другой комментатор.

Но есть и те, кто видит в России угрозу. Так, многие пользователи как под копирку начали обвинять царскую Россию и СССР в посягательстве на «исконные китайские территории», а некоторые — в разделении Монголии, в связи с чем Китаю досталась лишь Внутренняя Монголия».

«Соединенные Штаты хотят гегемонии над миром! Россия хочет возродить Советский Союз! Я не хочу, чтобы другие издевались надо мной в моем большом Китае! Это расцвет современных Трех Царств! Если НАТО расширится до Украины, то следующим оно будет иметь дело с Китаем! Советский Союз вместе взятый также будет иметь дело с Китаем! В любом случае в будущем у моей страны будут головные боли!» — считает «Повелитель Востока 706»

«Этот вопрос представляет интерес для обеих стран. На протяжении древних и современных времен Россия никогда не была, что называется, хорошей, и она также является самбой большой угрозой для Китая в будущем. От нее необходимо защищаться», — заявил один из ненавистников России.

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин (сс) Администрация президента России

Но многие пользователи заметили, что активизировались в китайской Сети проамериканские боты, которые стремятся посеять вражду и ненависть по отношению к России, в то время как реальные отношения между странами находятся на очень высоком уровне. Как бы то ни было, Китаю скоро предстоит возвращать Тайвань, и политический класс этой страны, пусть и не будет делать резких движений, но прибережет за собой право признания республик и Крыма к часу «Ч».