Тегеран, , 07:57 — REGNUM 21 февраля глава Организации по управлению лесами, пастбищами и водосборами (FRWMO) Масуд Мансур, ссылаясь на потенциальные связи Ирана в области лесного хозяйства, управления пастбищами, опустынивания и мер по управлению водосборами, заявил, что Тегеран готов передать свой опыт Казахстану. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иран Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Заместитель министра сельского хозяйства Ирана Мансур выступил с замечаниями на встрече с с заместителем министра природных ресурсов и экологии Казахстана Русланом Мамишевым.

Обсуждая пути расширения двусторонних связей, особенно в области водных, почвенных и природных ресурсов, глава FRWMO сослался на существование 14 миллионов гектаров лесов, причем более 80 миллионов гектаров пастбищ и 30 миллионов гектаров пустынных земель в Иране.

По словам главы Организации по управлению лесами, ареалами и водосборами (FRWMO), в Иране имеется хороший опыт в области борьбы с опустыниванием, который может быть передан Казахстану в формате взаимного сотрудничества.

Заместитель министра природных ресурсов и экологии Казахстана, со своей стороны, на встрече выразил удовлетворение встречей и отметил значимость сотрудничества Ирана с Казахстаном в области сельского хозяйства и природных ресурсов.

Мамишев назвал высыхание озера Урал в Казахстане крупнейшей экологической проблемой страны, отметив, что при высыхании озера Урал образуется более 100 000 тонн соленой пыли в год, поэтому Иран может помочь Казахстану своим опытом и технологиями в восстановлении озера, облесении пустынных земель, а также предоставлении технических услуг по управлению водосборами.