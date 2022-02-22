Тегеран, 22 февраля, 2022, 07:57 — ИА Регнум. 21 февраля глава Организации по управлению лесами, пастбищами и водосборами (FRWMO) Масуд Мансур, ссылаясь на потенциальные связи Ирана в области лесного хозяйства, управления пастбищами, опустынивания и мер по управлению водосборами, заявил, что Тегеран готов передать свой опыт Казахстану. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Иран

Заместитель министра сельского хозяйства Ирана Мансур выступил с замечаниями на встрече с с заместителем министра природных ресурсов и экологии Казахстана Русланом Мамишевым.

Обсуждая пути расширения двусторонних связей, особенно в области водных, почвенных и природных ресурсов, глава FRWMO сослался на существование 14 миллионов гектаров лесов, причем более 80 миллионов гектаров пастбищ и 30 миллионов гектаров пустынных земель в Иране.

По словам главы Организации по управлению лесами, ареалами и водосборами (FRWMO), в Иране имеется хороший опыт в области борьбы с опустыниванием, который может быть передан Казахстану в формате взаимного сотрудничества.

Заместитель министра природных ресурсов и экологии Казахстана, со своей стороны, на встрече выразил удовлетворение встречей и отметил значимость сотрудничества Ирана с Казахстаном в области сельского хозяйства и природных ресурсов.

Мамишев назвал высыхание озера Урал в Казахстане крупнейшей экологической проблемой страны, отметив, что при высыхании озера Урал образуется более 100 000 тонн соленой пыли в год, поэтому Иран может помочь Казахстану своим опытом и технологиями в восстановлении озера, облесении пустынных земель, а также предоставлении технических услуг по управлению водосборами.