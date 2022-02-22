Тбилиси, , 07:05 — REGNUM Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили на судебном процессе над ним обвинил Владимира Путина в намерении его убить, сообщает 21 февраля грузинский телеканал «Мтавари архи».

Михаил Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По словам Саакашвили, единственной целью правительства является, чтобы он стал инвалидом, поэтому ему не дают возможности нормально лечится.«Что касается моего состояния здоровья, то, что со мной происходит, — это спланированный процесс для моей инвалидности и для убийства меня. Это заключение группы консультантов при омбудсмене, это заключение медицинского центра «Эмпатия», лучших специалистов, которые есть в Грузии в различных областях, и ни один другой врач не сделал никакого другого заключения», — заявил Саакашвили.

По словам экс-президента, власти умышленно не позволяют врачам посещать его. Саакашвили уверен, что его заболевание невозможно лечить в тюремной больнице, и поэтому власти хотят сделать его инвалидом. Его хотят довести до такого состояния, что он уже не в состоянии будет нормально думать и сможет только сидеть в инвалидной коляске. Саакашвили считает, что иностранцы тоже знают обо всём этом, и на уровне руководства нескольких стран поступило предложение вывезти его из Грузии на лечение.«Они также видят, что происходит в Грузии, хронику убийства, объявленного Путиным. Это и есть реальность», — сказал Саакашвили. Он также утверждает, что ему не разрешают посещать своего личного врача, потому что врач зафиксирует ухудшение его состояния, которое налицо.