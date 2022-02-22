Тбилиси, 22 февраля, 2022, 07:05 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили на судебном процессе над ним обвинил Владимира Путина в намерении его убить, сообщает 21 февраля грузинский телеканал «Мтавари архи».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михаил Саакашвили

По словам Саакашвили, единственной целью правительства является, чтобы он стал инвалидом, поэтому ему не дают возможности нормально лечиться. «Что касается моего состояния здоровья, то, что со мной происходит, — это спланированный процесс для моей инвалидности и для убийства меня. Это заключение группы консультантов при омбудсмене, это заключение медицинского центра «Эмпатия», лучших специалистов, которые есть в Грузии в различных областях, и ни один другой врач не сделал никакого другого заключения», — заявил Саакашвили.

По словам экс-президента, власти умышленно не позволяют врачам посещать его. Саакашвили уверен, что его заболевание невозможно лечить в тюремной больнице, и поэтому власти хотят сделать его инвалидом. Его хотят довести до такого состояния, что он уже не в состоянии будет нормально думать и сможет только сидеть в инвалидной коляске. Саакашвили считает, что иностранцы тоже знают обо всём этом, и на уровне руководства нескольких стран поступило предложение вывезти его из Грузии на лечение. «Они также видят, что происходит в Грузии, хронику убийства, объявленного Путиным. Это и есть реальность», — сказал Саакашвили. Он также утверждает, что ему не разрешают посещать своего личного врача, потому что врач зафиксирует ухудшение его состояния, которое налицо.