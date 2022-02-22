Тегеран, , 07:59 — REGNUM 21 февраля президент Ирана Ибрагим Раиси заявил на встрече в Дохе, что Исламская Республика обладает большим потенциалом, который должным образом не представлен катарским экономическим активистам и бизнесменам. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Ибрагим Раиси Tasnim News Agency

Выступая на встрече с премьер-министром Катара шейхом Халидом бен Халифой бен Абдель Азизом аль Тани, президент Ибрагим Раиси заявил, что отношения двух стран имеют очень глубокие корни, будучи основанными на общих убеждениях и искренних чувствах двух народов.

«Сегодня уровень политических, экономических и социальных взаимодействий наших двух стран хороший, но этот уровень пока не подходит, учитывая существующие возможности», — отметил Раиси.

Президент подчеркнул, что хорошие двусторонние связи между Ираном и Катаром могут привести к конструктивным региональным и международным отношениям.

Раиси также предложил создать иранский торговый центр в Катаре, чтобы представить возможности Ирана катарским торговцам и экономическим активистам.