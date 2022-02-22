Президент: Иран намерен создать торговый центр в Катаре
Тегеран, 22 февраля, 2022, 07:59 — ИА Регнум. 21 февраля президент Ирана Ибрагим Раиси заявил на встрече в Дохе, что Исламская Республика обладает большим потенциалом, который должным образом не представлен катарским экономическим активистам и бизнесменам. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.
Выступая на встрече с премьер-министром Катара шейхом Халидом бен Халифой бен Абдель Азизом аль Тани, президент Ибрагим Раиси заявил, что отношения двух стран имеют очень глубокие корни, будучи основанными на общих убеждениях и искренних чувствах двух народов.
«Сегодня уровень политических, экономических и социальных взаимодействий наших двух стран хороший, но этот уровень пока не подходит, учитывая существующие возможности», — отметил Раиси.
Президент подчеркнул, что хорошие двусторонние связи между Ираном и Катаром могут привести к конструктивным региональным и международным отношениям.
Раиси также предложил создать иранский торговый центр в Катаре, чтобы представить возможности Ирана катарским торговцам и экономическим активистам.