Якутск, , 06:25 — REGNUM На трассе «Колыма» в Чурапчинском районе Якутии 22 февраля столкнулись два автомобиля. Машины загорелись. В ДТП скончались пять человек, сообщил телеграм-канал заместителя председателя правительства республики Ольги Балабкиной.

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Всего в автомобилях находились шесть человек. Трое скончались на месте аварии, один — по пути в больницу, ещё один — в реанимации.

На месте ЧП работают сотрудники прокуратуры. Проводится проверка обстоятельств ДТП. Надзорное ведомство намерено оценить причины и условия гибели людей, а также выяснить, соблюдалось ли законодательство при организации перевозок по автодороге.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 февраля в Алданском районе Якутии автобус задавил мужчину. ДТП произошло на мосту через железнодорожные пути на дороге между городом Алдан и посёлком Ленинский.