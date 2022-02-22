Тегеран, 22 февраля, 2022, 08:10 — ИА Регнум. 21 февраля в Дохе между Ираном и Катаром было подписано 14 документов о сотрудничестве. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Kremlin.ru Президент Ирана Ибрахим Раиси

Документы были подписаны министрами иностранных дел, нефти, дорожного и городского развития, культурного наследия, ремесел и туризма, а также энергетики в кулуарах встречи президента Ирана Ибрагима Раиси и эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани.

Президент Раиси прибыл в Доху ранее в тот же день для участия в саммите Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).

Документы, подписанные между двумя сторонами, охватывали различные вопросы сотрудничества, в том числе торговлю, морские и воздушные перевозки, отмену виз, юридические стандарты, электроэнергию, культуру и образование.

Во время своего пребывания в Катаре иранский президент планирует заключить ещё несколько контрактов и меморандумов о взаимопонимании. Он также выступит перед соотечественниками и проведет переговоры с иранскими и катарскими бизнесменами с целью расширения торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.