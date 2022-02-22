Тегеран, 22 февраля, 2022, 08:11 — ИА Регнум. 21 февраля секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана (СНБ) Али Шамхани заявил: «Переговоры с США не входят в повестку дня иранской команды». Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Иран

«С самого начала переговоры в Вене велись между Ираном, группой 4+1, а также представителем ЕС, и этот путь будет продолжаться без изменений до тех пор, пока не будет достигнут результат», — написал Шамхани в своём твиттере.

«Переговоры с США не входят в повестку дня иранской команды, потому что двусторонние дискуссии не смогут стать источником какого-либо прогресса», — отметил он.

Твит появился в тот момент, когда Иран и группа 4+1 — Китай, Франция, Германия, Россия и Великобритания — проводят переговоры в Вене при косвенном участии США об отмене санкций против Исламской Республики.