Тегеран, , 08:14 — REGNUM 21 февраля министры сельского хозяйства Ирана и Узбекистана на встрече договорились о создании совместного комитета для увеличения объемов торговли сельскохозяйственной продукцией между двумя странами. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

В ходе встречи министр сельского хозяйства Ирана Джавад Садатинежад заявил, что в прошлом году в сельскохозяйственном бизнесе между Ираном и Узбекистаном наблюдался рост, однако результат не удовлетворил лидеров обеих стран.

Он назвал сельское хозяйство, животноводство и рыболовство сферами, представляющими особый интерес для экономического взаимодействия двух стран.

Садатинежад отметил, что Иран готов экспортировать живых цыплят и детское питание в Узбекистан, организовать совместную выставку для представления продукции двух стран, а также импортировать верблюдов.

Он указал на удаленность Узбекистана от открытых вод и заявил, что Иран готов сотрудничать с Ташкентом в экспорте сельскохозяйственной продукции по морским маршрутам.

Министр также сообщил, что в Иране есть гигантские компании, которые могут помочь Узбекистану в механизации, ирригации и дренаже.