Москва, 22 февраля, 2022, 06:13 — ИА Регнум. Во вторник, 22 февраля, в Москве будет облачно, небольшие осадки, гололедица, температура воздуха +3… +5 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Исаак Левитан. Ранняя весна. Ботанический сад. 1900

В ночь на 23 февраля в Москве небольшие осадки (дождь, мокрый снег). Температура воздуха +0… +2 °C.

Ветер юго-западный, южный 6−11 м/с, на порывах до 15 м/с, ночью западный 7−12 м/с. Атмосферное давление 735 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +0… +5 °C днём. Ночью — −1… +4 °C.

В среду, 23 февраля, днём в столице ожидается +2… +4 °C, по области −1… +4 °C. Облачно, небольшие осадки (дождь, мокрый снег). Ночью в регионе ожидается −8… −3 °C, преимущественно без осадков.

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