Тегеран, 22 февраля, 2022, 08:17 — ИА Регнум. 21 февраля официальный представитель министерства иностранных дел Ирана объявил, что венские переговоры значительно продвинулись вперед, однако стран все ещё ждет решений от Соединенных Штатов и Европы. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Https://www.irna.ir/ Саид Хатибзаде

Саид Хатибзаде сделал это заявление на своем еженедельном брифинге для прессы в Тегеране. Отвечая на вопрос об отмене санкций, Хатибзаде ответил, что иранская делегация представила свои предложения в письменной форме после возвращения из Тегерана на переговоры в Вене.

«Между тем, все санкции, которые препятствуют экономическим интересам Ирана и несовместимы с обязательствами другой стороны, должны быть отменены», — отметил он.

Говоря о процессе переговоров, пресс-секретарь заявил, что в данный момент остались самые серьезные и сложные вопросы, которые необходимо решить как можно скорее.

Иран и шесть мировых держав — США, Великобритания, Франция, Россия и Китай плюс Германия — достигли знакового ядерного соглашения 14 июля 2015 года. Бывший американский президент Дональд Трамп вышел из сделки в одностороннем порядке 8 мая 2018 года и ввел «санкции самого высокого уровня» против Ирана в ноябре того же года.