Тегеран, 22 февраля, 2022, 08:25 — ИА Регнум. 21 февраля министр нефти Ирана Джавад Овджи и министр иностранных дел Венесуэлы Феликс Пласенсия провели переговоры в столице Катара о расширении сотрудничества в новых направлениях. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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Переговоры состоялись в Дохе на полях внеочередной министерской встречи Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).

«У нас состоялась продуктивная встреча с Джавадом Овджи, министром нефти Исламской Республики Иран. Мы подтвердили приверженность Венесуэлы двустороннему сотрудничеству во многих областях. Мы также отметили важность Ирана для защиты наших стратегических интересов», — написал министр иностранных дел Венесуэлы в своём твиттере.

Как сообщается, Иран входит в число крупнейших мировых производителей нефти. Страна также входит в число основателей ФСЭГ, являясь генеральным секретарем организации в течение двух периодов.

Иран, Алжир, Боливия, Египет, Экваториальная Гвинея, Ливия, Нигерия, Катар, Россия, Тринидад и Тобаго и Венесуэла являются 11 членами ФСЭГ, в то время как Малайзия, Норвегия, Ирак, Перу, Азербайджан и Объединенные Арабские Эмираты являются наблюдателями.

Занимая прочные позиции на мировых энергетических рынках, страны-члены ФСЭГ в совокупности обеспечивают 44 процента мировой добычи газа, 67 процентов мировых доказанных запасов природного газа, 64 процента транспортировки газа по трубопроводам и 66 процентов экспорта СПГ.