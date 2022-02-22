Тегеран, , 08:25 — REGNUM 21 февраля заместитель министра сельского хозяйства Ирана по вопросам садоводства заявил, что иранские инвесторы и инженеры вносят свой вклад в развитие тепличного хозяйства в Узбекистане. Об этом сообщило немецкое агентство Mehr News.

Узбекистан Иван Шилов © ИА REGNUM

На встрече со своим узбекским коллегой в Тегеране Мохаммад-Мехди Боруманди заявил, что встреча была проведена с целью повышения уровня отношений с Узбекистаном в области сельского хозяйства, передачи технологий и экспорта технических и инженерных услуг в области механизации, альтернативных отраслей промышленности и строительства теплиц.

Он также подчеркнул высокую значимость экспорта сельскохозяйственной продукции, в том числе фиников.

Узбекский чиновник, в свою очередь, отметил важность развития выращивания и переработки лекарственных растений, а также строительства теплиц. Он также сообщил, что иранские инвесторы играют ключевую роль в развитии данного направления в Узбекистане.

Напомним, что ранее министры сельского хозяйства Ирана и Узбекистана договорились о создании совместной рабочей группы для расширения деловых операций в сельском хозяйстве.