Магадан, 22 февраля 2022, 06:20 — REGNUM Губернатор Магаданской области Сергей Носов заявил, что регион готов принять беженцев из ДНР и ЛНР.
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«Ситуация на границах ДНР и ЛНР не становится спокойнее. Ежедневно мирные жители подвергаются обстрелам, страдают дома, объекты инфраструктуры и коммунального снабжения. События накаляют до предела диверсионные группы.⠀⠀
Тяжелее всего приходится женщинам, детям и старикам. Помощь беженцам сегодня оказывает Россия. 30 регионов вместе с МЧС и волонтерами принимают и размещают жителей Донбасса у себя. ⠀⠀
Магаданская область готова оказать любую необходимую поддержку. Это наш долг — помочь ни в чём не повинным людям, подвергающимся нападению со стороны последователей Бандеры и Шухевича», — написал на своей странице в соцсетях глава Колымы.⠀
Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Приморья на заседании 22 февраля одними из первых поддержали предложение президента РФ Владимира Путина о признании суверенитета ЛНР и ДНР.