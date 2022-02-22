Тегеран, 22 февраля, 2022, 08:26 — ИА Регнум. 21 февраля президент Ирана Ибрагим Раиси заявил, что его поездка в Катар направлена на активизацию дипломатии со странами Персидского залива. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Hossein Razaqnejad Ибрагим Раиси

Раиси сообщил журналистам непосредственно перед отъездом в Катар, что визит был совершен по приглашению эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани с двумя целями.

«Первая цель — расширить связи с другом, братом и соседом в одном лице [Катаром], а вторая — принять участие в Форуме стран-экспортеров газа (ФСЭГ)», — отметил иранский президент.

В соответствии с активизацией дипломатии, особенно со странами Персидского залива, этот визит является шагом на пути к налаживанию связей между региональными государствами и использованию их возможностей в расширении культурных, научных и экономических связей, в частности с Катаром, с которым у Ирана есть совместные газовые месторождения.

«Мы также осуществляем сотрудничество в области энергетики», — сказал Раиси, отметив, что Иран и Катар также могут предпринять фундаментальные шаги для расширения сотрудничества в других направлениях.