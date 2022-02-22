Тегеран, 22 февраля, 2022, 08:26 — ИА Регнум. 21 февраля президент Ирана Ибрагим Раиси отбыл из Тегерана в Доху для участия в 6-м саммите глав государств-членов ФСЭГ. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Mehr News Agency Ибрагим Раиси

Визит осуществляется по официальному приглашению эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани. В этой поездке иранского президента Ибрагима Раиси сопровождают министры нефти, культурного наследия, туризма и ремесел, а также глава администрации президента.

Во время своего пребывания Раиси подпишет несколько контрактов и меморандумов о взаимопонимании. Он также выступит перед иранскими эмигрантами в Катаре и проведет переговоры с иранскими и катарскими бизнесменами с целью расширения торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.

На второй день своего визита Ибрагим Раиси выступит с речью на 6-м саммите глав государств и правительств ФСЭГ.