Тбилиси, 22 февраля 2022, 06:56 — REGNUM Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил об увольнении руковолителя медицинского департамента грузинской пенитенциарной службы Тамты Демуришвили, сообщает 22 февраля грузинский телеканал «Мтавари архи».
Саакашвили считает, что это увольнение связано с медицинской помощью, оказанной ему реаниматологом в тюрьме. Речь идет о первом случае потери случае потери сознания экс-президентом.
Кроме того, по словам Саакашвили, в тюрьме Рустави 10 дней назад врачу и медсестре запретили входить к нему в камеру, а неделю назад было принято решение, что после шести часов вечера дежурный врач больше не работает.