Тбилиси, , 06:56 — REGNUM Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил об увольнении руковолителя медицинского департамента грузинской пенитенциарной службы Тамты Демуришвили, сообщает 22 февраля грузинский телеканал «Мтавари архи».

Винсент Ван Гог. Прогулка заключенных (фрагмент). 1890

Саакашвили считает, что это увольнение связано с медицинской помощью, оказанной ему реаниматологом в тюрьме. Речь идет о первом случае потери случае потери сознания экс-президентом.

Кроме того, по словам Саакашвили, в тюрьме Рустави 10 дней назад врачу и медсестре запретили входить к нему в камеру, а неделю назад было принято решение, что после шести часов вечера дежурный врач больше не работает.