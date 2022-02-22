Москва, , 06:11 — REGNUM Депутат Государственной думы от Магаданской области Антон Басанский («Единая Россия») поддержал признание суверенитета ДНР и ЛНР и заявил, что президент РФ Владимир Путин выбрал единственно правильный выход из сложившейся ситуации.

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«Можно много фантазировать, придавать политический окрас той или иной теме, а можно опираться на факты. Факты непоколебимые — исторические. Именно о них в своём телеобращении к россиянам говорил Владимир Путин. Он расставил по полкам все главные исторические события Украины: всё как было и, как есть сейчас. Признание республик — единственно правильный выход из сложившейся ситуации», — написал в своём телеграм-канале парламентарий.

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Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Приморья Олег Кожемяко поддержал решение президента РФ Владимира Путина о признании независимости и суверенитета Донецкой и Луганской народных республик и сказал, что край окажет необходимую помощь жителям республик, если она потребуется.