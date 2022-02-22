Абакан, , 05:50 — REGNUM Снижение коллективного иммунитета с 72% до 68% зафиксировано в Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

Вакцинация Правительство Новосибирской области

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Причиной снижения власти назвали уменьшение темпов ревакцинации.

Глава Хакасии Валентин Коновалов рекомендовал медицинским организациям усилить контроль за ходом ревакцинации.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 21 февраля в Хакасии от COVID-19 привито 292 369 человек. Получили обе дозы вакцины, завершили вакцинацию 201 888 человек. Ревакцинацию прошли 64 692 человека.

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