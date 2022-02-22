Новосибирск, 22 февраля, 2022, 05:50 — ИА Регнум. В Новосибирске в период с 22 по 24 февраля днём ожидается заметное повышение температуры воздуха — до — 1 °C. Таков прогноз Западно-Сибирского гидрометцентра.

Наталия Николаева ИА REGNUM Метель

Так, сегодня, 22 февраля, днём ожидается до −1…−3 °С, ветер 4−9 м/с, небольшой снег, на дорогах гололедица.

23 февраля ночью прогнозируется −5…−7 °С, днём −1…−3 °С, ветер 4−9 м/с, ночью снег, днём — умеренный, на дорогах гололедица.

24 февраля ночью ожидается до — 8 °C, днём −1…−3 °С, ветер днём — 6−11 м/с, местами порывы до 16 м/с, на дорогах гололедица.