Абуджа, , 05:46 — REGNUM Неизвестные вооруженные боевики напали на населенный пункт Галкого в центральной части Нигерии, сообщает пресс-служба местной полиции.

Нигерия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По ее данным, бандиты прибыли в населенный пункт на мотоциклах и начали жечь дома. В результате нападения погибли десять местных жителей, восемь домов оказались полностью сожжены. Полиция пока затрудняется назвать причастных к преступлению, а также назвать мотивы нападавший. Сейчас боевиков пытаются выследить нигерийские силовики.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 февраля неизвестные боевики напали на шахту в центральной части Нигерии. В результате нападения погибли четверо мирных жителей, еще двое получили ранения.