Тюмень, 22 февраля, 2022, 05:42 — ИА Регнум. В Тюмень рано утром 22 февраля вернулись из Пекина обладатели золотых и серебряных медалей XXIV Олимпийских игр Денис Спицов и Иван Якимушкин. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Информационный центр правительства Тюменской области Денис Спицов и Иван Якимушкин

Дома тюменцы проведут считанные дни. Денис Спицов и Иван Якимушкин уже 26 февраля примут участие в этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти (Финляндия). Вместе с ними на дистанции выйдет и Татьяна Сорина. Затем спортсмены примут участие в финале Кубка мира, который пройдет в Тюмени 18−30 марта.

«Золото я посвятил жене. Для меня важна была поддержка болельщиков. Очень многие писали в соцсетях. Спасибо всем огромное. Руководству Тюменской области за то, что дали возможность реализовать главную мечту. Спасибо болельщикам, которые поддерживали на протяжении всего этого долгого и тяжёлого пути», — сообщил журналистам по возвращению Денис Спицов.

Бронзовый призёр, биатлонист Александр Логинов сразу же после олимпийских состязаний отправился на этап Кубка мира в Контиолахти (Финляндия). В Тюмень он вернётся в марте на финал чемпионата России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тюменские спортсмены завоевали на XXIV Олимпийских играх несколько наград. Лыжники Денис Спицов — золото и серебро, Татьяна Сорина — золото, Иван Якимушкин — серебро, биатлонист Александр Логинов — двукратный бронзовый призёр. Правительство Тюменской области приготовило победителям награды — многомиллионные выплаты.