Вашингтон, 22 февраля, 2022, 05:40 — ИА Регнум. Признание Россией независимости Донецкой и Луганской Народных Республик свидетельствует не о желании урегулировать ситуацию дипломатическим путём, а о стремлении к войне. Такое заявление сделал в беседе с журналистами 22 февраля представитель Госдепартамента США.

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Представитель Госдепа пояснил, что действия России, направленные на признание независимости ДНР и ЛНР, являются «серьёзнейшей эскалацией» конфликта вокруг Украины и свидетельством того, что Россия стремится к развязыванию войны, а не к дипломатии.

По словам представителя Госдепа, Соединённые Штаты придерживаются стратегии нахождения дипломатического решения, которое могло бы позволить избежать «разорительного конфликта», но если Россия не изменит курс, дипломатия будет бессильна.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Госдеп США призвал Соединённые Штаты ответить на признание ДНР и ЛНР Россией введением нового пакета санкций.