Ухань, Китай, , 05:35 — REGNUM Два крупных судовых шлюза на реке Янцзы были закрыты на техническое обслуживание в 8:00 по местному времени 21 февраля, сообщает агентство Синьхуа.

Китайская плотина «Три ущелья» Christoph Filnkößl

Судовой шлюз южной линии ГЭС «Три Ущелья» и судовой шлюз № 3 ГЭС «Гэчжоуба» будут закрыты в течение 30 дней. В период технического обслуживания суда могут использовать в качестве альтернативы судовой шлюз северной линии ГЭС «Три ущелья» и судовые шлюзы № 1 и № 2 ГЭС «Гэчжоуба».

Работы по техническому обслуживанию будут включать модернизацию оборудования и ремонт ключевых компонентов. По словам представителя Навигационного управления «Трех Ущелий», капитальный ремонт обеспечит безопасную, эффективную и стабильную работу судовых шлюзов.

Между тем, чтобы справиться с возможным давлением на транзитные возможности, органы судоходства будут сотрудничать с морскими агентствами верхнего и нижнего течения для оптимизации транспортных потоков и обеспечения бесперебойной навигации.