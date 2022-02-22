Красноярск, 22 февраля, 2022, 05:23 — ИА Регнум. Во вторник, 22 февраля, в Красноярске будет переменная облачность, преимущественно без осадков, на дорогах гололедица, температура воздуха +0… +2 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Оттепель

В 09:00 на Театральной площади было — 10 °C.

Ночью с 22 на 23 февраля ожидается до −11… −8 °C, облачно, без осадков.

Скорость юго-западного ветра 2−7 м/с, на порывах до 12 м/с. Давление — 741 мм рт. ст.

В среду, 23 февраля, в Красноярске до −2… +1 °C, облачно, без осадков. Ночью — до −5… −3 °C, облачно, временами небольшой снег.

В четверг, 24 февраля, в Красноярске ожидается до −3… −1 °C днём и до −5… −3 °C ночью. Облачно, временами небольшие осадки.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 22 февраля на юге Таймырского муниципального района (МР) ожидается южный ветер на порывах до 16−21 м/с, метель.

22−25 февраля в центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и Туве на дорогах гололедица, в горных районах лавиноопасно.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Минусинске Красноярского края вновь ожидаются неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе метеоусловия (НМУ).